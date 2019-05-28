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Факти / Україна / Суспільство

В Україні запустили проект Поліцейський офіцер громади

МВС України запустило новий проект Поліцейський офіцер громади, який допоможе Нацполіції швидше реагувати на заяви громадян. 

В Україні запустили проект Поліцейський офіцер громади

Міністерство внутрішніх справ запустило проект Поліцейський офіцер громади. Його основною метою є формування єдиного безпекового простору поза межами великих міст.

Проект представили прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв.

Він запрацює у понад 29 тис. населених пунктів.

За словами очільника Нацполіції Сергія Князєва, проект розрахований на два етапи. У 2019 році налагодять роботу у 802 об’єднаних громадах, а у 2020 – по всій території України.

Як зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, він спрямований на забезпечення якісних умов життя, безпеки та якісного реагування на будь-які ситуації.

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В Україні запустили проект Поліцейський офіцер громади / 4 фотографии

Відтепер поліцейський знаходитиметься 80-90% часу в громаді. Це допоможе оперативніше вирішувати проблеми та збільшити рівень довіри до правоохоронців.

Раніше Факти ICTV писали, що  Нацполіція замінить автомати Калашникова німецькими МР-5.

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