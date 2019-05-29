Очередное заседание суда по ДТП, в котором погибла фигуристка Радмила Тигиева, перенесли из-за ходатайства об отводе судьи.

28 мая состоялось очередное заседание суда по ДТП, в котором погибла фигуристка Радмила Тигиева.

Заседание вновь было сорвано стороной защиты, сообщает мать погибшей Анна Тигиева.

Адвокат подсудимой подал отвод судье. Защита считает, что судья поддерживает обвинение. Также адвокаты подсудимой считают, что родственники оказывают давление на суд постами в соцсетях.

Мать Тигиевой считает, что таким образом защита снова хочет затянуть процесс.

Рассмотрение отвода судье состоится 29 мая в 14.30 в Жовтневом суде Днепра.

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Отметим, что судебные разбирательства по этому делу длятся 9 лет и 6 месяцев при сроках давности в 10 лет.

Ранее Факты IСТУ писали о страшном ДТП, в котором погибла Радмила Тигиева.