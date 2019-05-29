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Факти / Україна

Відвід судді: справу про ДТП з Тігієвою знову затягують

Чергове засідання суду щодо ДТП, у якій загинула фігуристка Радміла Тігієва, перенесли через клопотання про відвід судді.

Відвід судді: справу про ДТП з Тігієвою знову затягують

28 травня відбулося чергове засідання суду щодо ДТП, у якій загинула фігуристка Радміла Тігієва.

Засідання знову було зірвано стороною захисту, повідомляє матір загиблої Анна Тігієва.

Адвокат підсудної подав відвід судді. Захист вважає, що суддя підтримує обвинувачення. Також адвокати підсудної вважають, що родичі чинять тиск на суд постами у соцмережах.

Мати Тігієвої вважає, що таким чином захист знову хоче затягнути процес.

Розгляд відводу судді відбудеться 29 травня о 14.30 у Жовтневому суді Дніпра.

Читайте: Явка без адвоката: справу про ДТП з Тігієвою затягують

Відзначимо, що судові розгляди у цій справі тривають 9 років і 6 місяців за терміну давності у 10 років.

Раніше Факти IСТУ писали про страшну ДТП, в якій загинула Радміла Тігієва.

Фото: Dreamstime

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