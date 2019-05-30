Київська міська рада погодила перейменування шести вулиць міста.
Комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила перейменування кількох вулиць столиці України.
Йдеться про перейменування наступних шести вулиць:
- Панельної на Андрія Аболмасова;
- Російської на Юрія Литвинського;
- Димитрова на Никифора Дровняка;
- Івана Шевцова на Василя Макуха;
- Виборзької на Олекси Тихого;
- Подвойського на вулицю Юрія Глушка.
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Перед узгодженням перейменувань відбулися громадські обговорення на порталі територіальної громади.
Тепер перейменування повинні затвердити на пленарному засіданні Київради.
До слова, у метро Києва почали відключати автомати з продажу жетонів у зв’язку з переходом на електронні засоби оплати проїзду.
Джерело: Київська міська рада