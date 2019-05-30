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Факти / Україна

Київрада погодила перейменування кількох вулиць

Київська міська рада погодила перейменування шести вулиць міста.

Київрада погодила перейменування кількох вулиць

Комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила перейменування кількох вулиць столиці України.

Йдеться про перейменування наступних шести вулиць:

  • Панельної на Андрія Аболмасова;
  • Російської на Юрія Литвинського;
  • Димитрова на Никифора Дровняка;
  • Івана Шевцова на Василя Макуха;
  • Виборзької на Олекси Тихого;
  • Подвойського на вулицю Юрія Глушка.

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Перед узгодженням перейменувань відбулися громадські обговорення на порталі територіальної громади.

Тепер перейменування повинні затвердити на пленарному засіданні Київради.

До слова, у метро Києва почали відключати автомати з продажу жетонів у зв’язку з переходом на електронні засоби оплати проїзду.

Джерело: Київська міська рада

Фото: Dreamstime

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