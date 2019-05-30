Київська міська рада погодила перейменування шести вулиць міста.

Комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила перейменування кількох вулиць столиці України.

Йдеться про перейменування наступних шести вулиць:

Панельної на Андрія Аболмасова;

Російської на Юрія Литвинського;

Димитрова на Никифора Дровняка;

Івана Шевцова на Василя Макуха;

Виборзької на Олекси Тихого;

Подвойського на вулицю Юрія Глушка.

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Перед узгодженням перейменувань відбулися громадські обговорення на порталі територіальної громади.

Тепер перейменування повинні затвердити на пленарному засіданні Київради.

До слова, у метро Києва почали відключати автомати з продажу жетонів у зв’язку з переходом на електронні засоби оплати проїзду.

Джерело: Київська міська рада