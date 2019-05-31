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Факты / Украина / Политика

Парубий будет участвовать в выборах в Верховную Раду

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил об участии в парламентских выборах.

Андрій Парубій

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий будет участвовать в выборах в Верховную Раду 2019.

Во время съезда партии Европейская солидарность он отметил, что идет на выборы с командой единомышленников, с которой работал все эти годы вместе в парламенте и вне его.

Какая именно это будет команда, глава парламента не уточнил.

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Андрей Парубий выразил надежду, что в новоизбранном парламенте будет достаточно депутатов, которые будут твердо стоять на украинских позициях.

Он также добавил, что новая команда будет вести Украину в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на выборы в Верховную Раду Андрей Парубий и партия УДАР могут пойти в составе Европейской солидарности Петра Порошенко.

Источник: Интерфакс-Украина

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