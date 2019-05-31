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Факти / Україна

Зеленський звільнив главу Держприкордонслужби Цигикала

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України.

Петро Цигикал

Володимир Зеленський звільнив главу Держприкордонслужби Петра Цигикала, а також відправив його в запас з правом носити військову форму одягу.

Тексти указів №345 та №346 оприлюднено на сайті глави держави.

Держприкордонслужбу Петро Цигикал очолював з 25 липня 2017 року.

На початку травня 2019 року Цигикал отримав військове звання генерала армії.

Читайте: Призначення Зеленського

Днями Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу.

Фото: ДПСУ

Джерело: Адміністрація Президента

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