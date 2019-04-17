Мер Харкова Геннадій Кернес розгнівався під час засідання міськради через ситуацію із закупівлею фруктів для зоопарку.

Мер Харкова Геннадій Кернес під час засідання міськради висловив невдоволення через ситуацію із закупівлею фруктів за завищеними цінами для зоопарку і хотів дізнатися, якій тварині в зоопарку потрібні ананаси.

Він сказав, що вхід до зоопарку вирішили зробити безкоштовним, щоб діти могли зустрітися з природою.

Мер міста пообіцяв купити ананаси з цегли тим, хто намагається намагається з’їсти тропічний плід за рахунок мавпи.

– Я розумію, свіже м’ясо. Тільки убитий баранчик коштує якихось грошей – леву. Але ананас, бл***! Хто може оцінити його якість, – сказав Кернес.

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Відомо, що ананасом без шкоди для здоров’я харчуються мурахи. Також його їдять й щури, проте вчені не дійшли єдиного висновку щодо його користі для організму гризунів.

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Джерело: 057.ua

Відео: Новости Харькова

Фото: Новости Харькова (Скріншот)