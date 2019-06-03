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Факты / Украина

ГПУ возбудила дело против директора ГБР Трубы

Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы – по факту возможных нарушений при увольнении четырех руководителей подразделений Бюро.

Роман Труба

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что 3 июня возбуждено дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, расследование поручено Нацполиции.

По его словам, 31 мая в Генпрокуратуру поступило заявление о преступлении от председателя совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной о совершении уголовных преступлений Трубой.

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В заявлении Трубу обвиняют в ряде преступлений:

  • умышленное неисполнение решения суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым заместителем и заместителем выполнять определенные полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса);
  • служебная халатность (ч. 1 ст. 367 УК);
  • злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК);
  • разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).

Лысенко уточнил, что 3 июня ГПУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УКУ – Невыполнение судебного решения.

Кстати, в марте ГБР возбудило дело против генпрокурора Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

ИсточникАндрій Лисенко

Фото: ДБР

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