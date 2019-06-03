Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы – по факту возможных нарушений при увольнении четырех руководителей подразделений Бюро.
Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что 3 июня возбуждено дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, расследование поручено Нацполиции.
По его словам, 31 мая в Генпрокуратуру поступило заявление о преступлении от председателя совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной о совершении уголовных преступлений Трубой.
Читайте: ГБР открыло дело против Порошенко по заявлению Портнова
В заявлении Трубу обвиняют в ряде преступлений:
- умышленное неисполнение решения суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым заместителем и заместителем выполнять определенные полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса);
- служебная халатность (ч. 1 ст. 367 УК);
- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК);
- разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).
Лысенко уточнил, что 3 июня ГПУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УКУ – Невыполнение судебного решения.
Кстати, в марте ГБР возбудило дело против генпрокурора Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
Источник: Андрій Лисенко
Фото: ДБР