Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы – по факту возможных нарушений при увольнении четырех руководителей подразделений Бюро.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что 3 июня возбуждено дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, расследование поручено Нацполиции.

По его словам, 31 мая в Генпрокуратуру поступило заявление о преступлении от председателя совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной о совершении уголовных преступлений Трубой.

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В заявлении Трубу обвиняют в ряде преступлений:

умышленное неисполнение решения суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым заместителем и заместителем выполнять определенные полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса);

служебная халатность (ч. 1 ст. 367 УК);

злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК);

разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).

Лысенко уточнил, что 3 июня ГПУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УКУ – Невыполнение судебного решения.

Кстати, в марте ГБР возбудило дело против генпрокурора Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

Источник: Андрій Лисенко

Фото: ДБР