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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: ГБР возбудило дело против Луценко

ГБР возбудило уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Убийство Гандзюк: ГБР возбудило дело против Луценко

Возбудить дело против Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк обязал Печерский райсуд Киева.

– В ГБР поступило постановление Печерского районного суда города Киева, которое обязует внести сведения в ЕРДР на основании заявления Маси Найема относительно возможного разглашения генеральным прокурором данных досудебного расследования, – рассказали в ГБР.

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Уголовное производство зарегистрировали 18 марта, однако на допрос генпрокурора еще не вызывали.

Ранее Факты ICTV писали, что Юрий Луценко раскрыл схему, по которой организовывалось убийство Екатерины Гандзюк.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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