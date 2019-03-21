ГБР возбудило уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Возбудить дело против Юрия Луценко по факту разглашения данных следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк обязал Печерский райсуд Киева.

– В ГБР поступило постановление Печерского районного суда города Киева, которое обязует внести сведения в ЕРДР на основании заявления Маси Найема относительно возможного разглашения генеральным прокурором данных досудебного расследования, – рассказали в ГБР.

Читайте: Суд отстранил Мангера от должности главы Херсонского облсовета

Уголовное производство зарегистрировали 18 марта, однако на допрос генпрокурора еще не вызывали.

Ранее Факты ICTV писали, что Юрий Луценко раскрыл схему, по которой организовывалось убийство Екатерины Гандзюк.