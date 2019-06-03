Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти директора ДБР Романа Труби – за фактом можливих порушень під час звільнення чотирьох керівників підрозділів Бюро.

Прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що 3 червня порушено справу проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, розслідування доручено Нацполіції.

За його словами, 31 травня до Генпрокуратури надійшла заява про злочин від голови ради громадського контролю при ДБР Максима Болдіна та секретаря ради Надії Корінної про вчинення кримінальних злочинів Трубою.

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У заяві Трубу звинувачують у низці злочинів:

умисне невиконання рішення суду, яким йому заборонено одноосібно без погодження з першим заступником і заступником виконувати певні повноваження (ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу);

службова недбалість (ч. 1 ст. 367 КК);

зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК);

розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК).

Лисенко уточнив, що 3 червня ГПУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення директором ДБР кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 ККУ – Невиконання судового рішення.

До речі, у березні ДБР порушило справу проти генпрокурора Юрія Луценка за фактом розголошення даних слідства у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Джерело: Андрій Лисенко

Фото: ДБР