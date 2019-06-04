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Факти / Україна

Глава поліції Київської області Ценов подав у відставку

Після смерті 5-річного хлопчика, якого поранили співробітники поліції, начальник управління Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

Глава поліції Київської області Ценов подав у відставку

У зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому начальник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку.

– Весь особовий склад поліції приносить співчуття у зв’язку зі смертю Кирила. Ми розуміємо, що це величезне горе для батьків. Ми всі батьки. Генерал Ценов звернувся до мене з рапортом про відставку. Міністром це рішення було підтримане, – заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв на брифінгу після акціїї під стінами МВС щодо вимоги покарати винних у смерті дитини.

Дмитро Ценов зазначив, що він несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області, тому подає рапорт про відставку і просить перевести його у найгарячішу точку на Донбасі.

Також від виконання службових обов’язків були відсторонені керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

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Нагадаємо, що поранений поліцейськими 31 травня 5-річний хлопчик, сьогодні помер у лікарні, дитина так і не прийшла до тями.

Джерело: МВС

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