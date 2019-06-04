Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в парламент, а сам планирует остаться в кресле мэра Киева.

Виталий Кличко предложил бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на внеочередных выборах в парламент.

– Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии, – сообщил он в видеообращении.

Друзі! Відповідь на питання, яке мені ставили останнім часом: «УДАР» іде на вибори. 🙂 pic.twitter.com/AfNTcQA6Mc — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 4 июня 2019 г.

При этом Кличко заявил, что останется мэром Киева, чтобы выполнить все обязательства, взятые перед киевлянами.

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Чиновник также выразил уверенность, что изменения, которые произошли в столице, будут реализованы и в других населенных пунктах Украины.

Напомним, ранее в партии Саакашвили Рух нових сил заявили об участии в досрочных выборах в Верховную Раду.

Фото: Оксана Зиновьева