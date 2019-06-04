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Факти / Україна / Політика

Кличко запропонував Саакашвілі очолити УДАР на виборах

Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на виборах до парламенту, а сам планує залишитися у кріслі мера Києва.

Кличко запропонував Саакашвілі очолити УДАР на виборах

Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

– Я залишаюся лідером партії УДАР, а Михеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії, – повідомив він у відеозверненні.

При цьому Кличко заявив, що залишиться мером Києва, щоб виконати усі зобов’язання, взяті перед киянами.

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Чиновник також висловив упевненість, що зміни, які відбулися в столиці, будуть реалізовані й в інших населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше у партії Саакашвілі Рух нових сил заявили про участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Фото: Оксана Зинов’єва

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