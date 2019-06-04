Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на виборах до парламенту, а сам планує залишитися у кріслі мера Києва.

Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

– Я залишаюся лідером партії УДАР, а Михеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії, – повідомив він у відеозверненні.

Друзі! Відповідь на питання, яке мені ставили останнім часом: «УДАР» іде на вибори. 🙂 pic.twitter.com/AfNTcQA6Mc — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 4 июня 2019 г.

При цьому Кличко заявив, що залишиться мером Києва, щоб виконати усі зобов’язання, взяті перед киянами.

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Чиновник також висловив упевненість, що зміни, які відбулися в столиці, будуть реалізовані й в інших населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше у партії Саакашвілі Рух нових сил заявили про участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Фото: Оксана Зинов’єва