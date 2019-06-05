Во время первого официального визита в Брюссель Елена Зеленская сопровождала супруга Владимира Зеленского.
Первая леди Украины Елена Зеленская сопровождала президента Владимира Зеленского во время первого официального визита в Брюссель.
Зеленская выбрала для поездки стильный бежевый костюм с кюлотами и белые кеды.
Первая леди рассказала, что она наслаждалась городом и следила за ходом официальных встреч супруга.
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Также она поблагодарила за гостеприимство супругу главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую.
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Подписчики Зеленской в восторге от ее стиля и пишут тысячи комплиментов под снимками.
– Именно такой должна быть настоящая первая леди. Стильная и в то же время элегантная, – написал один из фолловеров.
Ранее Факты ICTV публиковали биографию Елены Зеленской и интересные факты.