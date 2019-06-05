Під час першого офіційного візиту в Брюссель Олена Зеленська супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського.

Перша леді України Олена Зеленська супроводжувала президента Володимира Зеленського під час першого офіційного візиту в Брюссель.

Зеленська обрала для поїздки стильний бежевий костюм з кюлотами і білі кеди.

Перша леді розповіла, що вона насолоджувалася містом і стежила за ходом офіційних зустрічей чоловіка.

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Також вона подякувала за гостинність дружині глави місії України при НАТО Інні Пристайко і дружині посла України в Бельгії Тамарі Точицкій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 4 Июн 2019 в 12:01 PDT

Підписники Зеленської в захваті від її стилю і пишуть тисячі компліментів під знімками.

– Саме такою має бути справжня перша леді. Стильна і у той же час елегантна, – написав один з фоловерів.

Раніше Факти ICTV публікували біографію Олени Зеленської та цікаві факти з її життя.