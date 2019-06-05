Социологическая группа Рейтинг провела опрос, согласно которому 66% украинцев согласны с тем, чтобы украинский язык оставался единственным государственным языком в стране.

Результаты опроса социологической группы Рейтинг показали, что 66% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине.

За то, чтобы придать российскому языку статус государственного в Украине выступили 21% опрошенных.

11% респондентов высказались за то, чтобы дать официальный статус российcкого языка в Украине.

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Больше всего за статус российского языка выступают жители восточных регионов страны, те, кто постоянно на нем общается.

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня 2019 года среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше.

В нем приняли участие 2 тыс. респондентов с помощью личного формализованного интервью. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Статистическая погрешность составляет не больше 2,2%.

К слову, 16 мая закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного опубликовали в газете Голос Украины.

Источник: Рейтинг