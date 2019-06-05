Соціологічна група Рейтинг провела опитування, згідно з яким 66% українців згодні з тим, щоб українська мова залишалася єдиною державною мовою в країні.

Результати опитування соціологічної групи Рейтинг показали, що 66% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні.

За те, щоб надати російській мові статус державної в Україні виступили 21% опитаних.

11% респондентів висловилися за те, щоб надати офіційний статус російській мові в Україні.

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Найбільше за статус російської мови виступають жителі східних регіонів країни, ті, хто постійно нею спілкується.

Опитування проводилося з 29 травня по 3 червня 2019 року серед українців у віці від 18 років і старше.

У ньому взяли участь 2 тис. респондентів за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонам і типом поселення.

Статистична похибка становить не більше 2,2%.

До слова, 16 травня закон Про забезпечення функціонування української мови як державної опублікували в газеті Голос України.

Джерело: Рейтинг