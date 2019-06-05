Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сообщил, что в Минске договорились о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня 2019 года.

– Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го июня, можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим, – отметил Кучма.

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По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, разведение сил у Станицы Луганской могло бы продемонстрировать реальный прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

Напомним, ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины должна до 19 июня разработать предложения по установлению перемирия на Донбассе.

Фото: cxid.info