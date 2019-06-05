Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на сході України домовилася про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма повідомив, що в Мінську домовилися про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня 2019 року.

– Я переконаний, що це питання буде обов’язково вирішено і з 10-го червня, можна сказати, ми оголосили там режим тиші, тобто сім днів там не повинна працювати зброя. Почекаємо – побачимо, – зазначив Кучма.

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За словами спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, розведення сил біля Станиці Луганської могло б продемонструвати реальний прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України повинна до 19 червня розробити пропозиції щодо встановлення перемир’я на Донбасі.

Фото: cxid.info