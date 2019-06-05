По мнению Арсена Авакова, в деле об убийстве ребенка в Переяславе-Хмельницком должны проходить пятеро подозреваемых.

Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком совершили выстрелом из ружья, которое после этого спрятала женщина.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга в Кабмине.

Глава МВД выразил мнение, что по этому делу должны проходить пятеро подозреваемых – четверо мужчин, которые стреляли, и женщина, которая способствовала сокрытию преступления.

При этом, Аваков подчеркнул, что лицо, совершившее роковой выстрел, должны установить следователи Государственного бюро расследований, которые сейчас ведут это дело.

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Также министр сообщил, что двое подозреваемых полицейских не прошли переаттестацию, но возобновились в должности через суд.

Как сообщалось, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.