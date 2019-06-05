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Факти / Україна

Зброю сховала жінка: Аваков про деталі убивства 5-річного хлопчика

На думку Арсена Авакова, у справі про убивство дитини у Переяславі-Хмельницькому мають проходити п’ятеро підозрюваних.

Зброю сховала жінка: Аваков про деталі убивства 5-річного хлопчика

Убивство дитини у Переяславі-Хмельницькому скоїли пострілом із рушниці, яку після цього сховала жінка.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу у Кабміні.

Глава МВС висловив думку, що у цій справі мають проходити п’ятеро підозрюваних – четверо чоловіків, які стріляли, та жінка, яка сприяла прихованню злочину.

При цьому, Аваков підкреслив, що особу, яка скоїла фатальний постріл, мають встановити слідчі Державного бюро розслідувань, які зараз ведуть цю справу.

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Також міністр повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських не пройшли переатестацію, але поновилися на посаді через суд.

Як повідомлялося, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.

Джерело: Громадське

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