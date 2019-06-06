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Факты / Украина

Экономической блокады Донбасса нет – Кучма

На Донбассе нет экономической блокады, есть только временный запрет перемещения грузов.

Экономической блокады Донбасса нет – Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отметил, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а есть временное ограничение на перемещение товаров.

– Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?, – заявил Кучма во время пресс-конференции в Администрации президента.

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Кроме того, он рассказал, что вчера, 5 июня, в Минске не обсуждался вопрос миротворческой миссии ООН.

– Этот вопрос слишком сложный, и мы ни в коем случае не видим, как переступить через блокирование решения Совета безопасности, потому что если бы блокирования не было, такие решения уже были бы, – отметил Леонид Кучма.

Также он добавил, что подгруппа по безопасности ТКГ выработает защитные механизмы для соблюдения режима тишины на Донбассе до 19 июня.

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