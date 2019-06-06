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Факти / Україна

Економічної блокади Донбасу немає – Кучма

На Донбасі немає економічної блокади, є тільки тимчасова заборона переміщення вантажів.

Економічної блокади Донбасу немає – Кучма

Представник України в Тристоронній  контактній групі Леонід Кучма зазначив, що ніякої економічної блокади Донбасу немає, а є тимчасове обмеження на переміщення товарів.

– Немає ніякої економічної блокади. Шановне товариство, почитайте рішення Ради національної безпеки і оборони і потім указ Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?, – заявив Кучма під час прес-конференції в Адміністрації президента.

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Крім того, він розповів, що вчора, 5 червня, в Мінську не обговорювалося питання миротворчої місії ООН.

– Це питання дуже складне, і ми ні в якому разі не бачимо, як переступити через блокування рішення Ради безпеки, тому що якби блокування не було, такі рішення вже були б, – зазначив Леонід Кучма.

Також він додав, що підгрупа з безпеки ТКГ виробить захисні механізми для дотримання режиму тиші на Донбасі до 19 червня.

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