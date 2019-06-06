PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україну з Грузії повернуть 10 дітей заарештованої українки

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про сприяння поверненню десятьох дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Дитина

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про сприяння поверненню десятьох дітей в Україну, матір яких підозрюють у торгівлі людьми.

Дітей, які зараз знаходяться в прийомних сім’ях, повинні перевезти з Грузії до нашої країни на літаку Держпідприємства Україна.

Під час перельоту їх мають супроводжувати уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, представники Ярмолинецької районної держадміністрації Хмельницької області.

Читайте: Викрали з дитсадка: під Києвом розшукують двох дівчаток

Мати дітей була затримана при спробі переїхати в окуповану Росією Абхазії.

Семеро дітей були народжені за один рік від сурогатних матерів.

До слова, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що дитячі будинки перестануть приймати дітей, які не є сиротами.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Позиція України не змінюється: у Зеленського відповіли на звинувачення у плагіаті
Лікування і профілактика ВІЛ: Україна переходить на нові стандарти
Зеленський відповів на петицію про відставку
Дорожню карту по Донбасу узгодять в рамках нормандського формату
Рада не розглядатиме законопроект Зеленського про незаконне збагачення
Це диверсія. На Банковій розслідують плагіат у промові Зеленського у Брюсселі
Зеленський і Могеріні домовилися посилити тиск на РФ
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Кушнером – про що говорили
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка