Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про сприяння поверненню десятьох дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про сприяння поверненню десятьох дітей в Україну, матір яких підозрюють у торгівлі людьми.

Дітей, які зараз знаходяться в прийомних сім’ях, повинні перевезти з Грузії до нашої країни на літаку Держпідприємства Україна.

Під час перельоту їх мають супроводжувати уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, представники Ярмолинецької районної держадміністрації Хмельницької області.

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Мати дітей була затримана при спробі переїхати в окуповану Росією Абхазії.

Семеро дітей були народжені за один рік від сурогатних матерів.

До слова, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що дитячі будинки перестануть приймати дітей, які не є сиротами.