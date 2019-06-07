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Факты / Украина / Политика

Список партии Голос: Вакарчук обещает удивить

Номером один в списке партии Голос на парламентских выборах будет ее лидер Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук возглавит список партии Голос на выборах в Верховную Раду.

– Это единственный номер, который я могу вам назвать официально. Другие номера еще не решены… Я буду первым номером в списке, – сказал он, отметив, что старых лиц там не будет.

Вакарчук обещает удивить списком по многомандатного округу:

– Наш список вас удивит. В хорошем смысле.

При этом, по его словам, кандидаты от Голоса будут представлены в большинстве мажоритарных округов.

Среди них он назвал львовського предпринимателя и мецената Ярослава Рущишина, в Тернопольской области – мэра Залищиков Аллу Квач, в Хмельницкой области – активиста Виктора Артеменко.

Читайте: Святослав Вакарчук – лидер партии Голос

Лидер Голоса отметил, что они готовы участвовать в формировании коалиции в новой Верховной Раде, но только с теми партиями, которые разделяют их принципы.

Вакарчук сказал, что партия не будет сотрудничать с партиями, которые защищают олигархов, против европейского выбора украинцев и не разделяют принцип “Закон – один для всех”.

К слову, ранее ми писали, кто входит в партию Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук.

Источник: Интерфакс-Украина

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