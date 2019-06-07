PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Список партії Голос: Вакарчук обіцяє здивувати

Номером один у списку партії Голос на парламентських виборах буде її лідер Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук очолить список партії Голос на виборах до Верховної Ради.

– Це єдиний номер, який я можу вам назвати офіційно. Інші номери ще не вирішені… Я буду першим номером у списку, – сказав він, зазначивши, що старих облич там не буде.

Вакарчук обіцяє здивувати списком у багатомандатному окрузі:

– Наш список вас здивує. У хорошому сенсі.

При цьому, за його словами, кандидати від Голосу будуть представлені у більшості мажоритарних округів.

Серед них він назвав львівського підприємця і мецената Ярослава Рущишина, в Тернопільській області – мера Заліщиків Аллу Квач, у Хмельницькій області – активіста Віктора Артеменка.

Читайте: Святослав Вакарчук – лідер партії Голос

Лідер Голосу зазначив, що вони готові брати участь у формуванні коаліції у новій Верховній Раді, але тільки з тими партіями, які поділяють їхні принципи.

Вакарчук сказав, що партія не буде співпрацювати з партіями, які захищають олігархів, проти європейського вибору українців і не поділяють принцип “Закон – один для всіх”.

До речі, раніше ми писали, хто входить у партію Голос, лідером якої є Святослав Вакарчук.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рішення про розпуск Верховної Ради було правильним – звернення президента Зеленського
ЦВК дозволили друкувати виборчі бюлетені без тендера
Опоблок об’єднався з чотирма політсилами
Список партій на вибори до Верховної Ради 2019
Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду
Що таке партійні списки та як вони формуються
Як голосувати на виборах не за місцем прописки
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка