Номером один у списку партії Голос на парламентських виборах буде її лідер Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук очолить список партії Голос на виборах до Верховної Ради.

– Це єдиний номер, який я можу вам назвати офіційно. Інші номери ще не вирішені… Я буду першим номером у списку, – сказав він, зазначивши, що старих облич там не буде.

Вакарчук обіцяє здивувати списком у багатомандатному окрузі:

– Наш список вас здивує. У хорошому сенсі.

При цьому, за його словами, кандидати від Голосу будуть представлені у більшості мажоритарних округів.

Серед них він назвав львівського підприємця і мецената Ярослава Рущишина, в Тернопільській області – мера Заліщиків Аллу Квач, у Хмельницькій області – активіста Віктора Артеменка.

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Лідер Голосу зазначив, що вони готові брати участь у формуванні коаліції у новій Верховній Раді, але тільки з тими партіями, які поділяють їхні принципи.

Вакарчук сказав, що партія не буде співпрацювати з партіями, які захищають олігархів, проти європейського вибору українців і не поділяють принцип “Закон – один для всіх”.

До речі, раніше ми писали, хто входить у партію Голос, лідером якої є Святослав Вакарчук.