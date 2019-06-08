Председатель политического совета партии Возрождения Владимир Пилипенко объяснил ситуацию относительно замены председателя партии Виктора Бондаря.

Решение о замене главы партии Відродження Виктора Бондаря было принято сразу же после его провального результата на последних президентских выборах.

Политический совет и Центральная контрольно-ревизионная комиссия партии рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем партийном съезде, который был перенесен из-за объявления досрочных выборов в парламент.

Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара. Об этом говорится в заявлении председателя Политического совета партии Відродження Владимира Пилипенко.

Так в политсиле отреагировали на вчерашнее заявление народного депутата Виктора Бондаря, который на своей странице в Facebook сообщил о выходе из партии Відродження и сложении полномочий главы партии.

Владимир Пилипенко также сообщил, что партия Відродження присоединилась к объединению настоящих оппозиционных сил и будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

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Вчера, 7 июня, пять оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандума единства оппозиционных сил. В состав объединенной команды вошли представители партий Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Відродження, Доверяй Делам, Наши.

Напомним, политологи оценили шансы объединения оппозиционных сил на выборах.

Источник: партия Відродження