Голова політичної ради партії Відродження Володимир Пилипенко пояснив ситуацію щодо заміни голови партії Віктора Бондаря.

Рішення про заміну голови партії Відродження Віктора Бондаря було ухвалено одразу після його провального результату на останніх президентських виборах.

Політична рада та Центральна контрольно-ревізійна комісія партії рекомендували розглянути це питання на наступному партійному з’їзді, який було перенесено через оголошення позачергових виборів до парламенту.

Віктор Бондар про це рішення знав. Але днями вирішив своїми гучними постами у Facebook заробити балів для самопіару. Про це йдеться у заяві голови політичної ради партії Відродження Володимира Пилипенка.

Так у політсилі відреагували на вчорашню заяву народного депутата Віктора Бондаря, який на своїй сторінці у Facebook повідомив про вихід із партії Відродження і складання повноважень голови партії.

Володимир Пилипенко також повідомив, що партія Відродження долучилася до об’єднання справжніх опозиційних сил і братиме участь у позачергових парламентських виборах.

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Вчора, 7 червня, п’ять опозиційних партій заявили про спільну участь у парламентських виборах та уклали Меморандум єдності опозиційних сил. До складу об’єднаної команди увійшли представники партій Опозиційний блок, Партія миру і розвитку, Відродження, Довіряй Ділам, Наші.

Нагадаємо, політологи оцінили шанси об’єднання опозиційних сил на виборах.

Джерело: партія Відродження