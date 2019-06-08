Сергей Притула будет баллотироваться в народные депутаты по спискам партии Голос.

Украинский телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в народные депутаты в списках от партии Голос Святослава Вакарчука.

Свое решение он объясняет тем, что хотел бы быть полезным этой стране и людям.

Сергей Притула отметил, что хочет, чтобы его дети жили и работали в этой стране. Это и есть его мотивацией.

Кроме того, он чувствует себя достаточно финансово независимым человеком. Поэтому его поход в парламент не является попыткой заработать деньги.

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Однако главной мотивацией для ведущего является команда, где есть достаточное количество специалистов.

В партийном списке Сергей Притула попросил поставить себя на 30 место. Он призвал всех прийти на выборы и проголосовать и поблагодарил за поддержку и доверие.

Напомним, ранее лидер партии Голос Святослав Вакарчук пообещал удивить партийным списком.

Фото: Голос