Сергій Притула балотуватиметься у народні депутати за списками партії Голос.

Український телеведучий Сергій Притула балотуватиметься у народні депутати у списках від партії Голос Святослава Вакарчука.

Своє рішення він пояснює тим, що хотів би бути корисним цій країні і людям.

Сергій Притула зазначив, що хоче, щоб його діти жили і працювали в цій країні. Це і є його мотивацією.

Крім того, він відчуває себе достатньо фінансово незалежною людиною. Тому його похід до парламенту не є спробою заробити гроші.

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Одак головною мотивацією для ведучого є команда, де є достатня кількість фахівців.

У партійному списку Сергій Притула попросив поставити себе на 30 місце. Він закликав усіх прийти на вибори та проголосувати та подякував за підтримку і довіру.

Нагадаємо, раніше лідер партії Голос Святослав Вакарчук пообіцяв здивувати партійним списком.

Фото: Голос