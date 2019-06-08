Накануне сезона отпусков киберполиция рассказала, как защитить сбережения на банковской карте.
Чтобы избежать рисков кражи средств с банковского счета, в кибеполиции советуют использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать эти данные третьим лицам.
Нужно пользоваться только официальными приложениями мобильного банкинга.
Услуга подключения дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой также значительно снижает риск перевыпуска карты.
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Киберполиция также советует не передавать карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах.
При оплате товаров или услуг онлайн не стоит использовать непроверенные ресурсы.
Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //).
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