PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Как защитить сбережения на банковской карте от мошенников

Накануне сезона отпусков киберполиция рассказала, как защитить сбережения на банковской карте.

Как защитить сбережения на банковской карте от мошенников

Чтобы избежать рисков кражи средств с банковского счета, в кибеполиции советуют использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать эти данные третьим лицам.

Нужно пользоваться только официальными приложениями мобильного банкинга.

Услуга подключения дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой также значительно снижает риск перевыпуска карты.

Читайте: В украинцев отбирают квартиры: схемы мошенников и как защититься

Киберполиция также советует не передавать карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах.

При оплате товаров или услуг онлайн не стоит использовать непроверенные ресурсы.

Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //).

Ранее Факты ICTV писали о том, как уберечь свою технику от мошенников в сервисных центрах.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Помощь от ЕС: деньги дают, но освоить их украинские чиновники не могут
Двоюродного брата Путина подозревают в отмывании $230 млрд
Отбивают до 7 тыс. атак в год! Как работает киберзащита в Турции
В Украине сократилось количество наличных денег в обращении
Сдали даже подлинник Пикассо! Почему ломбарды в США – трендовые места
В Африке миллиардер снял $10 млн, посмотрел на них и вернул в банк
Деньги до зарплаты: как не стать жертвой быстрых кредитов
Спорт или деньги? Стало известно, что делает человека счастливее
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка