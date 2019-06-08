Накануне сезона отпусков киберполиция рассказала, как защитить сбережения на банковской карте.

Чтобы избежать рисков кражи средств с банковского счета, в кибеполиции советуют использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать эти данные третьим лицам.

Нужно пользоваться только официальными приложениями мобильного банкинга.

Услуга подключения дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой также значительно снижает риск перевыпуска карты.

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Киберполиция также советует не передавать карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах.

При оплате товаров или услуг онлайн не стоит использовать непроверенные ресурсы.

Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //).

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