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Факти / Україна / Суспільство

Як захистити заощадження на банківській карті від шахраїв

Напередодні сезону відпусток кіберполіція розповіла, як захистити заощадження на банківській карті.

Як захистити заощадження на банківській карті від шахраїв

Щоб уникнути ризиків викрадення коштів з банківського рахунку, у кібеполіції радять використовувати окремий номер телефону для зв’язку його з карткою (фінансовий номер) та не передавати ці дані стороннім особам.

Потрібно користуватися тільки офіційними додатками мобільного банкінгу.

Послуга підключення додаткового паролю для здійснення операцій з SIM-карткою також значно знижує ризик перевипуску картки.

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Кіберполіція також радить не передавати картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах.

Під час оплати товарів чи послуг онлайн не варто використовувати неперевірені ресурси.

Для онлайн-розрахунків рекомендовано використовувати сайти із захищеним протоколом (https://).

Раніше Факти ICTV писали про те, як уберегти свою техніку від шахраїв у сервісних центрах.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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