Напередодні сезону відпусток кіберполіція розповіла, як захистити заощадження на банківській карті.

Щоб уникнути ризиків викрадення коштів з банківського рахунку, у кібеполіції радять використовувати окремий номер телефону для зв’язку його з карткою (фінансовий номер) та не передавати ці дані стороннім особам.

Потрібно користуватися тільки офіційними додатками мобільного банкінгу.

Послуга підключення додаткового паролю для здійснення операцій з SIM-карткою також значно знижує ризик перевипуску картки.

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Кіберполіція також радить не передавати картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах.

Під час оплати товарів чи послуг онлайн не варто використовувати неперевірені ресурси.

Для онлайн-розрахунків рекомендовано використовувати сайти із захищеним протоколом (https://).

Раніше Факти ICTV писали про те, як уберегти свою техніку від шахраїв у сервісних центрах.