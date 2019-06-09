Партія Слуга народу представила першу десятку кандидатів на мажоритарних округах.
Під час з’їзду партії Слуга народу представили десятку кандидатів на мажоритарних округах.
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10 кандидатів Слуги народу на мажоритарних округах
По 31 округу в Кривому Розі балотуватиметься актор студії Квартал 95 Юрій Корявченков;
По 25 округу в Дніпрі – блогер Максим Бужанський;
По 48 округу в Краматорську – адвокат Тетяна Романцова;
По 62 округу в Житомирі – герой України Ігор Герасименко;
По 68 округу в Ужгороді – художник Ігор Кочет;
По 94 округу в Київській області – журналіст Олександр Дубинський;
По 185 округу в Херсоні – гендиректор компанії Агро-Співдружність Альберт Черепаха;
По 194 округу в Черкасах – ректор Східноєвропейського університету любов Шпак;
По 201 округу в Києві – лікар-анестезіолог Максим Перебийніс;
По 218 округу в Києві – урбаніст Дмитро Гурін.
Нагадаємо, у ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.