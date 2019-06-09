Партія Слуга народу представила першу десятку кандидатів на мажоритарних округах.

Під час з’їзду партії Слуга народу представили десятку кандидатів на мажоритарних округах.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

10 кандидатів Слуги народу на мажоритарних округах

По 31 округу в Кривому Розі балотуватиметься актор студії Квартал 95 Юрій Корявченков;

По 25 округу в Дніпрі – блогер Максим Бужанський;

По 48 округу в Краматорську – адвокат Тетяна Романцова;

По 62 округу в Житомирі – герой України Ігор Герасименко;

По 68 округу в Ужгороді – художник Ігор Кочет;

По 94 округу в Київській області – журналіст Олександр Дубинський;

По 185 округу в Херсоні – гендиректор компанії Агро-Співдружність Альберт Черепаха;

По 194 округу в Черкасах – ректор Східноєвропейського університету любов Шпак;

По 201 округу в Києві – лікар-анестезіолог Максим Перебийніс;

По 218 округу в Києві – урбаніст Дмитро Гурін.

Нагадаємо, у ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.