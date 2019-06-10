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Факти / Україна / Політика

Розпуск Ради: Зеленський особисто піде на суд

Володимир Зеленський відвідає засідання Конституційного суду України, який розглядатиме питання розпуску парламенту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський завтра, 11 червня, о 10.00 прийде на засідання Конституційного суду України.

КС розглядатиме питання розпуску парламенту, повідомив президент України у своєму відеозверненні до українців у соцмережі.

– Мене запросили на це засідання. Це буде вперше за 28 років незалежності України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так буде, а не навпаки, коли господар викликає своїх слуг – своїх суддів до себе у кабінет. Обов’язково буду.

Зеленський підкреслив, що його команда упевнена у своїй юридичній позиції.

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– Але найголовніше – це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, – це був і є величезний запит українського народу, воля народу, а я завжди її захищатиму, – запевнив глава держави.

На засідання також будуть запрошені представники 62 народних депутатів, які клопочуть про те, що указ глави держави суперечить низці норм Конституції України.

Як відомо, 21 травня Зеленський розпустив Верховну Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

Фото: Адміністрація Президента

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