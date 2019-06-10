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Факти / Україна

Зеленський вніс до Ради два невідкладних законопроекти про електроенергію

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два невідкладних законопроекти про внесення змін у закон Про ринок електричної енергії та Про альтернативні джерела енергії.

Зеленський вніс до Ради два невідкладних законопроекти про електроенергію

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект №10376 – Про внесення змін до закону Про ринок електричної енергії. Він передбачає відстрочку введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

За словами представника президента у Кабміні Андрія Геруса, рішення обумовлено неготовністю України перейти на нові умови.

-На жаль, за 2 роки не була виконана відповідна робота по підготовці до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом з тим розробити і втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін, – говорить Герус.

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Другий законопроект №10375 – Про внесення змін до закону Про альтернативні джерела енергії, внесений в Раду, стосується “зеленого” тарифу. Документом пропонується повернути його домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.

До речі, Факти ICTV писали, чому запуск нового ринку електроенергії призведе до підвищення тарифів та як можна цього уникнути.

Джерело: Andriy Gerus

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