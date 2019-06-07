Команда президента Владимира Зеленского запустила проект, посвященный незаконной вырубке леса.
Проект Zеленый лес, посвященный борьбе с незаконной вирубкой лесов, появился в Telegram-канале.
Его созданием занималась команда президента Украины Владимира Зеленского.
Всех неравнодушных призывают фотографировать автомобиль с номерами, на который загружают древесину, и указывать его местонахождения.
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Полученные изображения будут публиковаться на канале. В дальнейшем их будут передавать компетентным органам и контролировать процесс наказания виновных.
Все требования к фото или видео также опубликованы на канале.
Ранее Факты ICTV писали о том, как вырубают на продажу леса Прикарпатья.
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