Команда президента Владимира Зеленского запустила проект, посвященный незаконной вырубке леса.

Проект Zеленый лес, посвященный борьбе с незаконной вирубкой лесов, появился в Telegram-канале.

Его созданием занималась команда президента Украины Владимира Зеленского.

Всех неравнодушных призывают фотографировать автомобиль с номерами, на который загружают древесину, и указывать его местонахождения.

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Полученные изображения будут публиковаться на канале. В дальнейшем их будут передавать компетентным органам и контролировать процесс наказания виновных.

Все требования к фото или видео также опубликованы на канале.

Ранее Факты ICTV писали о том, как вырубают на продажу леса Прикарпатья.