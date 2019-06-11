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Факти / Україна

На пляжах Одеси купатися небезпечно – причина

Експерти Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендують туристам утриматися від купання у Чорному морі.

На пляжах Одеси купатися небезпечно

На пляжах Одеси та області спостерігається аномальне явище – інтенсивний розвиток водоростей, що може спричинити появу в морській воді небезпечних речовин та мікроорганізмів.

Тому і дорослим, і дітям краще не купатися у морі.

Читайте: Топ-10 найкращих пляжів Одеси

Також варто утриматися від споживання виловленої риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

Нещодавно жителі міста повідомили, що вода на пляжах Одеси масово позеленіла.

Джерело: Держпродспоживслужба в Одеській області

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