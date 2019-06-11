Транспортная компания FlixBus, которая осуществляет дешевые автобусные пассажирские перевозки в ЕС и США, вышла на украинский рынок и официально начинает свою деятельность.

FlixBus – это самый большой автобусный перевозчик Европы. 11 июня он объявил о полноценном выходе на украинский рынок.

В 2019 году компания планирует запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

– Мы хотим еще посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее куда путешествуют их граждане, – уточнил генеральный директор FlixBus Михал Леман.

Сначала запустят рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Начальная цена от €5. По 13 июня по направлениям Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно купить билеты от €5 до €15.

– Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. Через приложение можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет, – рассказал Леман.

Билет распечатывать не нужно – водитель просканирует QR-код. На начальном епати работы в Украине будет функционировать 20 автобусов.





























В Европу за € 5: FlixBus вышел на украинский рынок / 7 фотографий

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

– Требования к автобусам: квалифицированные водители, минимум двое на ночной линии для безопасности пассажиров, комфортная расстояние между сиденьями – минимум 76 см, Wi-Fi и FLIX-развлечения на борту, доступный туалет в пути, розетки и экологически чистый парк, – добавил он.

Запуск маршрутов перевозчика прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Емельян, подчеркнув, что Украина – первое государство за пределами ЕС, после США, где этот перевозчик начал работу.

Напомним, лоукост Laudamotion открывает прямые рейсы в Вену (Австрия) из Киева и Харькова.

Источник: МИУ

Фото: МИУ