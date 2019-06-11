Транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.

FlixBus – це найбільший автобусний перевізник Європи. 11 червня він оголосив про повноцінний вихід на український ринок.

У 2019 році компанія планує запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

– Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їхні громадяни, – уточнив генеральний директор FlixBus Міхал Леман.

Спочатку запустять рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова. Початкова ціна від €5. До 13 червня за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від €5 до €15.

– Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде, – розповів Леман.

Квиток роздруковувати не потрібно – водій просканує QR-код. На початковому епаті роботи в україні функціонуватиме 20 автобусів.





























В Європу за €5: FlixBus вийшов на український ринок / 7 фотографий

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– Вимоги до автобусів: кваліфіковані водії, мінімум двоє на нічний лінії для безпеки пасажирів, комфортна відстань між сидіннями – мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет у дорозі, розетки і екологічно чистий парк, – додав він.

Запуск маршрутів перевізника прокоментував міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначивши, що Україна – перша держава за межами ЄС, після США, де цей перевізник почав роботу.

Нагадаємо, лоукост Laudamotion відкриває прямі рейси до Відня (Австрія) з Києва та Харкова.

Джерело: МІУ

Фото: МІУ