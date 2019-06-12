У президента Володимира Зеленського є план дій на перші 100 днів роботи.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у Володимира Зеленського є план на перші 100 днів роботи, проте його доводиться коригувати через несподівані події.
Всього в плані глави держави є чотири великі цілі:
- комплексний аудит України;
- законодавчі ініціативи з антикорупційної політики;
- реформування діяльності президента як інституції;
- внесення законопроектів, які стосуються судової системи.
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За словами Стефанчука, команда Зеленського зможе показати програму дій восени.
– Поки що у нас працює програма – відстояти вибір людей, щоб вони не втратили надію на майбутнє, і спілкування з суб’єктами політичних відносин, щоб вони зрозуміли: почалися інші часи і треба звикати жити за правилами, – підсумував представник президента.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що за кнопкодавство народних депутатів позбавлятимуть мандата.