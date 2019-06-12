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Факти / Україна / Політика

У президента Зеленського є план на перші 100 днів – Стефанчук

У президента Володимира Зеленського є план дій на перші 100 днів роботи.

У президента Зеленського є план на перші 100 днів – Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у Володимира Зеленського є план на перші 100 днів роботи, проте його доводиться коригувати через несподівані події.

Всього в плані глави держави є чотири великі цілі:

  • комплексний аудит України;
  • законодавчі ініціативи з антикорупційної політики;
  • реформування діяльності президента як інституції;
  • внесення законопроектів, які стосуються судової системи.

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За словами Стефанчука, команда Зеленського зможе показати програму дій восени.

– Поки що у нас працює програма – відстояти вибір людей, щоб вони не втратили надію на майбутнє, і спілкування з суб’єктами політичних відносин, щоб вони зрозуміли: почалися інші часи і треба звикати жити за правилами, – підсумував представник президента.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що за кнопкодавство народних депутатів позбавлятимуть мандата.

Джерело: РБК-Україна

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