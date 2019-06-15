В Адміністрації президента України змінили правила відвідування і дозволили ходити в шортах.

Бізнесмен і волонтер Давид Арахамія, який балотується до Верховної Ради за списком партії Слуга народу, заявив, що ініціював зміни в правилах дрес-коду для відвідувачів АП.

– Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна, – розповів він.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що зміни щодо зовнішнього вигляду співробітників і відвідувачів будівлі АП внесуть в офіційні документи.

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– Найближчим часом має запрацювати ця інновація, – запевнила вона.

До слова, президент Володимир Зеленський планує перемістити свою Адміністрацію з офісу на Банковій в іншу будівлю