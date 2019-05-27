PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Альтернатива Банковой: куда может переехать Зеленский

Президент Владимир Зеленский планирует переместить свою Администрацию из офиса на Банковой в другое здание. Во сколько обойдется переезд и какое здание рассматривают – читайте в материале Фактов ICTV.

Альтернатива Банковой: куда может переехать Зеленский

Владимир Зеленский заявлял, что не собирается работать на Банковой, летать президентскими самолетами и перекрывать дороги для кортежа.

В Зеленского сообщили, что рассматривают несколько вариантов – в центре Киева и на окраине столицы.
В Администрации президента сказали, что переговоры о переезде в КВЦ Парковый уже ведутся.

– С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей, – сообщает LIGA.net, заметив, что пока никаких договоренностей нет.

Ранее экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявлял, что переезд может обойтись в миллионы долларов. В Зеленского сказали, что это преувеличение, поскольку они не собираются перевозить позолоченный декор, лепку, кожаную мебель и дубовые панно.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Альтернатива Банковой: куда может переехать Зеленский / 6 фотографий

Однако предполагаемую стоимость изменения прописки не назвали.

Читайте: Неизвестные подробности инаугурации: эксперты разобрали речь Зеленского

На вопрос, что будет с Банковой, в пресс-службе президента сказали, что там организуют музей или сдадут в аренду.

– Музей власти? А неплохая идея, – ответили в Зеленского.

Кроме этого, команда главы государства хочет реформировать саму структуру Администрации президента, в частности провести аудит, который предусматривает сокращение штата.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.

Источник: ЛІГА.net

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Референдум о мирных договоренностях с РФ: Зеленский пытается переложить ответственность
Неизвестные подробности инаугурации: эксперты разобрали речь Зеленского
Зеленский просит Раду принять три законопроекта – Стефанчук
Зеленский призвал Раду принять реформаторские законы без “коррупционных выходок”
Досрочные выборы в Украине: с кем Вакарчук будет формировать коалицию в случае победы
Зеленский отреагировал на задержание митингующих в Киеве
Киев, я люблю тебя: Зеленский поздравил украинцев с Днем столицы
Мы ждем наших ребят дома! Зеленский о решении Международного трибунала
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка