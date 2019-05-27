Президент Владимир Зеленский планирует переместить свою Администрацию из офиса на Банковой в другое здание. Во сколько обойдется переезд и какое здание рассматривают – читайте в материале Фактов ICTV.

Владимир Зеленский заявлял, что не собирается работать на Банковой, летать президентскими самолетами и перекрывать дороги для кортежа.

В Зеленского сообщили, что рассматривают несколько вариантов – в центре Киева и на окраине столицы.

В Администрации президента сказали, что переговоры о переезде в КВЦ Парковый уже ведутся.

– С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей, – сообщает LIGA.net, заметив, что пока никаких договоренностей нет.

Ранее экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявлял, что переезд может обойтись в миллионы долларов. В Зеленского сказали, что это преувеличение, поскольку они не собираются перевозить позолоченный декор, лепку, кожаную мебель и дубовые панно.

























Альтернатива Банковой: куда может переехать Зеленский / 6 фотографий

Однако предполагаемую стоимость изменения прописки не назвали.

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На вопрос, что будет с Банковой, в пресс-службе президента сказали, что там организуют музей или сдадут в аренду.

– Музей власти? А неплохая идея, – ответили в Зеленского.

Кроме этого, команда главы государства хочет реформировать саму структуру Администрации президента, в частности провести аудит, который предусматривает сокращение штата.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.