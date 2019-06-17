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Факты / Украина / Политика

ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты

Количество кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах увеличилось до 461 человека.

ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты

На заседании Центральной избирательной комиссии зарегистрировали 100 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, после чего их общее количество возросло до 461 человека.

47 кандидатов были выдвинуты политическими партиями, 414 человек выдвинулись самостоятельно.

Также на заседании ЦИК зарегистрировали 164 кандидатов на парламентских выборах из избирательного списка партии Гражданская позиция.

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Также Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации трем кандидатам в нардепы.

К слову, партия Голос подала документы в ЦИК, чтобы принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Источник: ЦИК

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