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Факти / Україна / Політика

ЦВК зареєструвала 461 кандидата у народні депутати

Кількість кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах збільшилася до 461 особи.

ЦВК зареєструвала 461 кандидата у народні депутати

На засіданні Центральної виборчої комісії зареєстрували 100 кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах, після чого їх загальна кількість зросла до 461 особи.

47 кандидатів висунули політичні партії, 414 осіб висувалися самостійно.

Також на засіданні ЦВК зареєстрували 164 кандидатів на парламентських виборах з виборчого списку партії Громадянська позиція.

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Також Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації трьом кандидатам в нардепи.

До слова, партія Голос подала документи у ЦВК, аби взяти участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

Джерело: ЦВК

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