Украина не собирается предпринимать попытки военного пересечения Керченского пролива подобные той, что была в ноябре 2018 года.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет прибегать к военным попыткам пройти через Керченский пролив.

– Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся, – сказал начальник Генштаба.

По его словам, нужно подумать о том, чтобы во время подобной попытки не были захвачены украинские моряки.

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Хомчак добавил, что захват украинских моряков и судов в конце 2018 сопровождался провокациями со стороны России.

К слову, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что количество военных частей ВСУ не собираются сокращать.