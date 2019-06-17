Україна не збирається робити спроби військового перетину Керченської протоки схожі на ту, що була у листопаді 2018 року.

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна не вдаватиметься до військових спроб пройти крізь Керченську протоку.

– Через Керченську протоку ми проходимо кожен день. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося, – сказав начальник Генштабу.

За його словами, потрібно подумати про те, аби під час подібної спроби не були захоплені українські моряки.

Читайте: Команди не стріляти не було: Хомчак про “заборону вогню” в зоні ООС

Хомчак додав, що захоплення українських моряків і суден наприкінці 2018 року супроводжувалося провокаціями з боку Росії.

До слова, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що кількість військових частин ЗСУ не збираються скорочувати.