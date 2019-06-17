Найближчим часом радники країн-членів Нормандського формату зустрінуться для підготовки переговорів.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що скоро розпочнеться підготовка до зустрічі лідерів країн-членів Нормандського формату.

– Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням, – сказав президент.

Президент Франції Еммануель Макрон додав, що готовий провести зустріч у Нормандському форматі після того, як побачать певні жести, які підтвердять зобов’язання досягнути миру на Донбасі.

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Він додав, що підтримує кроки, які сприятимуть завершенню війни на Донбасі.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до зустрічі у Нормандському форматі.