PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зустріч у Нормандському форматі підготують найближчим часом – Зеленський

Найближчим часом радники країн-членів Нормандського формату зустрінуться для підготовки переговорів.

Нормандський формат

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що скоро розпочнеться підготовка до зустрічі лідерів країн-членів Нормандського формату.

– Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням, – сказав президент.

Президент Франції Еммануель Макрон додав, що готовий провести зустріч у Нормандському форматі після того, як побачать певні жести, які підтвердять зобов’язання досягнути миру на Донбасі.

Читайте: Зеленський: Росія має звільнити українських моряків

Він додав, що підтримує кроки, які сприятимуть завершенню війни на Донбасі.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до зустрічі у Нормандському форматі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський: Україна не готова до переговорів з бойовиками
Зеленський: Росія має звільнити українських моряків
Все зроблено за законом – Зеленський про розпуск Верховної Ради
Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2
Голова АП підтвердив намір перенести Адміністрацію з Банкової
Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського – Пєсков
Президент звільнив посла України у Швеції
Зеленський привітав молодіжну збірну України з перемогою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка