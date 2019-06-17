Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и освободить захваченных в плен моряков.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна выполнить решение Международного Трибунала.
– Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и вернуть 24 украинских моряков. Я в это верю, – сказал президент Украины.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не забывает об украинских моряках.
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По его словам, правительство Франции делает все возможное для того, чтобы вернуть захваченных Россией моряков домой.
К слову, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет прибегать к военным попыткам пройти через Керченский пролив.
Источник: Команда Зеленського