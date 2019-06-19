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Факты / Украина / Политика

Кабмин рассмотрит сокращение на 50% госадминистраций – Гройсман

Владимир Гройсман вынесет на рассмотрение Кабмина инициативу о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций.

Кабмин рассмотрит сокращение на 50% госадминистраций – Гройсман

Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит инициативу о сокращения на 50% районных и областных государственных администраций.

Об этом заявил  премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Свободы слова на ICTV, подчеркнув на необходимости законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов.

– Я завтра выношу на рассмотрение правительства: нужно с 1 января 2020 года сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации. И нужно забрать право у президента и правительства назначать этих людей, – заявил Гройсман.

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К слову, Гройсман рассказал, как нужно изменить систему районной и областной власти в Украине.

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