Володимир Гройсман винесе на розгляд Кабміну ініціативу про скорочення на 50% районних і обласних державних адміністрацій.

Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне ініціативу про скорочення на 50% районних і обласних державних адміністрацій.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі Свободи слова на ICTV, наголосивши на необхідності законодавчого закріплення права людей обирати керівників своїх регіонів.

– Я завтра виношу на розгляд уряду: потрібно з 1 січня 2020 року скоротити на 50% облдержадміністрації та райдержадміністрації. І потрібно забрати право у президента і уряду призначати цих людей, – заявив Гройсман.

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До слова, Гройсман розповів, як потрібно змінити систему районної та обласної влади в Україні.